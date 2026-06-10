Открытая бета-версия Mortal Shell 2 была скачана 250 000 раз за выходные

Сиквел экшен-RPG Mortal Shell 2020 года выйдет позже в этом году, и игроки с нетерпением его ждут: по данным издателя Playstack, демоверсия открытой бета-версии Mortal Shell 2 была скачана 250 000 раз за выходные.
Отклик на открытую бета-версию Mortal Shell 2 был невероятным. Видеть, как новые игроки и давние поклонники погружаются в игру, делятся отзывами и с нетерпением ждут, очень много значит для всей команды.
Бета-версия, которая включает в себя пролог игры и «раннюю часть» открытого мира, — это лишь «проблеск» Mortal Shell 2, заявила студия.
Cold Symmetry также сообщает, что уже вносит изменения, основанные на отзывах игроков, «исправляет ошибки, улучшает игровой процесс и переносит эти улучшения в полную версию игры». О бета-версии Mortal Shell 2 хорошо отзываются в обзорах Steam и на Reddit.
У Mortal Shell 2 пока нет конкретной даты релиза, но планируется выпустить её в этом году. Открытая бета-версия всё ещё доступна для скачивания в Steam, и она довольно объёмная для демоверсии — 55 ГБ.
Хорошая игра, прям бодрый такой соулс, мне очень понравилось. Отсутствие стамины прям вау. Правда я не понял как предметы использовать, ну там грибы или самогон? Ну это ладно, игры выйдет там разберёмся
поиграл в демку игра интересная но визуал послабее чем в ролике
Мне очень понравилась демка. Визуал разумеется не такой как в роликах, но мне графика и оптимизация понравилась. Вот эту игру прям ждать буду.
Не очень худший соулс первая часть была невероятным мусором вторая хотя бы похожа на игру но все ещё очно далеко от всех соулсов.