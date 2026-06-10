Открытая бета-версия Mortal Shell 2 была скачана 250 000 раз за выходные

Сиквел экшен-RPG Mortal Shell 2020 года выйдет позже в этом году, и игроки с нетерпением его ждут: по данным издателя Playstack, демоверсия открытой бета-версии Mortal Shell 2 была скачана 250 000 раз за выходные.

Отклик на открытую бета-версию Mortal Shell 2 был невероятным. Видеть, как новые игроки и давние поклонники погружаются в игру, делятся отзывами и с нетерпением ждут, очень много значит для всей команды.

Бета-версия, которая включает в себя пролог игры и «раннюю часть» открытого мира, — это лишь «проблеск» Mortal Shell 2, заявила студия.

Cold Symmetry также сообщает, что уже вносит изменения, основанные на отзывах игроков, «исправляет ошибки, улучшает игровой процесс и переносит эти улучшения в полную версию игры». О бета-версии Mortal Shell 2 хорошо отзываются в обзорах Steam и на Reddit.

У Mortal Shell 2 пока нет конкретной даты релиза, но планируется выпустить её в этом году. Открытая бета-версия всё ещё доступна для скачивания в Steam, и она довольно объёмная для демоверсии — 55 ГБ.