По данным инсайдера, выход Mortal Shell 2 состоится в конце августа

Согласно информации от нового инсайдера под ником Intercelluar, релиз Mortal Shell 2 запланирован на конец августа нынешнего года. Эта информация была опубликована в недавнем посте инсайдера, где он заявил, что продолжение экшен-RPG выйдет 20 августа. Разработчик Cold Symmetry и издатель Playstack пока не подтвердили это заявление, а в официальных каталогах магазинов указана расплывчатая дата релиза — 2026 год.

Ранее Intercelluar уже упоминался в связи с другими утечками, включая утечку логотипа Rayman Legends Retold, что привлекло внимание некоторых фанатов к его последнему заявлению. Однако, как и любая неофициальная информация, она должна рассматриваться как предварительная до официального объявления.

Mortal Shell 2 — это продолжение ролевой игры в жанре Soulslike Mortal Shell 2020 года. Ожидается, что сиквел предложит более масштабный игровой опыт, чем оригинал, с более захватывающей боевой системой, более глубокой системой вооружения и большим, взаимосвязанным миром.

В настоящее время релиз Mortal Shell 2 запланирован для PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.