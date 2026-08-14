Прохождение Mortal Shell 2 займёт в 3 раза больше времени, чем первая часть - до 40 часов

Согласно информации, полученной Insider Gaming на основе данных разработчиков, ожидается, что основная кампания Mortal Shell 2 займёт от 30 до 40 часов. Продолжение игры в жанре soulslike от Cold Symmetry, анонсированное как более масштабное, чем оригинал, обещает более широкий открытый мир, новые области для исследования и больше вариантов оружия и панцирей для экспериментов.

Эта оценка примечательна, поскольку прохождение первой Mortal Shell занимало около 13 часов, что делает новую игру значительным расширением масштаба. Согласно статье, время прохождения может варьироваться в зависимости от уровня мастерства игрока и используемого снаряжения.

Структура карты должна помочь сделать это путешествие менее утомительным. Игра описывается как открытый мир, созданный с учётом времени игрока, что уменьшает необходимость в долгих путешествиях или чрезмерных перемещениях между локациями. На практике те, кто следует основному маршруту, исследует некоторые второстепенные регионы и соответствующим образом развивает своего персонажа, должны пройти кампанию примерно за 30 часов.

Для тех, кто любит выходить за рамки основной сюжетной линии, Mortal Shell 2 также должна предложить достаточно контента, чтобы значительно увеличить это время. Точной оценки 100% прохождения пока нет, но разработчики уже наблюдали прохождения, превышающие 60 часов. Неясно, было ли это связано с полным исследованием, сложностью боссов или просто более медленным темпом игры, но данные указывают на значительное количество контента.

Ещ` одним фактором, который может продлить жизнь игры, является наличие режима «Новая игра+» и Ночного Режима, которые увеличивают сложность, но также улучшают награды. Эти режимы обычно важны в играх этого жанра, и здесь они, кажется, подкрепляют идею о том, что игра призвана предложить гораздо больше, чем просто начальную кампанию.

В итоге, Mortal Shell 2 предстаёт как сиквел, который не просто хочет повторить формулу оригинала, а явно расширить её. Если прогноз подтвердится, игра должна предложить гораздо более продолжительный и насыщенный игровой процесс, что соответствует ожиданиям от более амбициозного возвращения франшизы.