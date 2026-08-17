Счастливчик получил Mortal Shell 2 на несколько дней раньше официального релиза и делится впечатлениями от сиквела

До выхода мрачного ролевого экшена Mortal Shell 2 остается всего несколько дней, а кому-то уже посчастливилось начать свое прохождение. Один из зарубежных стримеров по счастливой случайности получил физическую копию игры на диске раньше срока и решил устроить полноценную прямую трансляцию.

На YouTube-канале Zyntrixal Gaming прошел продолжительный стрим финальной, а не тестовой версии игры. За время трансляции стример успел показать несколько важных нововведений, которые ждут фанатов во второй части. Во время эфира он показал новую оболочку под названием Проксима. Этот «класс» обладает эффектными и смертоносными навыками: оболочка позволяет выпускать из левой руки крюк, притягивающий врагов, после чего обрушивает на противников мощную электрическую атаку. Кроме того, Проксима имеет базовый шанс на снижение получаемого урона в ближнем бою и защищает от эффектов ошеломления.

Геймплей показал, что Mortal Shell 2 осталась верна своим хардкорным корням. Стример то и дело погибал от агрессивных мобов на локациях, отмечая, что игра бросает серьезный вызов. Он настоятельно порекомендовал будущим игрокам начинать кампанию с самого пролога и тщательно исследовать окружение для прокачки, чтобы иметь хоть какие-то шансы против мини-боссов. Занятной деталью стало и то, что в сети PlayStation, судя по меню на стриме, около 4% игроков уже успели получить «Платину» — очевидно, пресс-копии давно находятся в руках профильных журналистов и тестеров.

Остальным же игрокам придется ждать еще несколько дней. Выход Mortal Shell 2 на ПК и консолях состоится только 20 августа.