Создатели Mortal Shell II сообщили, что распродали физическое издание для PlayStation 5 в нескольких странах

Игрокам, заинтересованным в делюксовом физическом издании Mortal Shell II, придётся подождать. Playstack объявил, что спрос на Revered Edition для PlayStation 5 значительно превзошёл ожидания. Запасы, выделенные многим розничным продавцам, полностью распроданы, и пополнение запасов до 20 августа кажется крайне маловероятным.

Издатель приносит извинения фанатам, планировавшим оформить предварительный заказ на эту версию, и признает, что её доступность сейчас очень ограничена в зависимости от региона.

С датой релиза, назначенной на 20 августа 2026 года, задержки в производстве играют не на руку игрокам. Playstack объясняет, что время, необходимое для производства новых копий, оставляет очень мало шансов на пополнение запасов до запуска игры. В настоящее время издатель работает со своим дистрибьютором над оценкой спроса, но решение ещё не принято.

Даже после выхода Mortal Shell II нет гарантии, что это физическое издание будет снова в наличии. Playstack поясняет, что это решение зависит от их партнёра по дистрибуции, а не от самого издателя.

Поэтому игрокам, которые полны решимости заполучить Revered Edition на PS5, следует регулярно следить за розничными продавцами на случай отмены предзаказов или периодического появления товара в продаже.

Эту ситуацию также необходимо рассматривать в контексте. Дефицит товара никак не связан с недавними обсуждениями стратегии Sony в отношении физических носителей или маркетингом некоторых моделей PlayStation без дисковода.

Playstack чётко объясняет, что этот дефицит просто обусловлен гораздо более высоким, чем ожидалось, спросом и производственными ограничениями, препятствующими быстрому пополнению запасов до релиза.