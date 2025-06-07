Summer Game Fest 2025 открывает брутальный и драйвовый трейлер Mortal Shell 2

Фестиваль Summer Game Fest 2025 начался с мощного и неожиданного анонса — премьерного трейлера Mortal Shell 2, который моментально привлёк внимание поклонников мрачных экшен-RPG. Продолжение сурового хардкорного боевика сразу обозначило тон: кровавые сцены, ползучий ужас, монстры в духе Гигера и нарочито тяжёлая броня, словно из ночных кошмаров. Цитата из трейлера «Ты думаешь, ты предвестник... А может, и правда» задаёт атмосферу безысходности и внутреннего падения.
Среди геймплейных новшеств особенно выделяется оружейный арсенал. На фоне всё ещё брутальных рукопашных стычек разработчики делают ставку на дальнобойные решения. Игроков ждет необычное разнообразие арбалетов, включая гибридные конструкции вроде арбалета-дробовика. Такой выбор подчеркивает обновлённый темп боёв и стремление расширить тактические возможности игроков.
Минимальные системные требования:
- ОС: Windows 10
- Процессор: Intel Core i5-10600 / AMD RYZEN 5 5500
- Оперативная память: 12 GB ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB / AMD Radeon RX 580 4GB
- DirectX: версии 12
- Место на диске: 30 GB
Игра выйдет в 2026 году. Mortal Shell 2 подтверждена для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Для игры уже заявлена русская локализация.
ФУФЛО
в следующий раз одевай памперс печально с фулом ходить фу
Брутальные добивания завезли)
Узнаваемый стиль игры. С первых секунд понял, что новая часть Mortal Shell. Хотя в первую играл-то минут 20 всего.
что ты там понял с первых секунд, если название новости прямо об этом говорит.
Причем тут новость? Обычно люди смотрят прямую трансляцию.
А тугодумов всё больше становится я вижу...
прям сочный сок)
После первой части обязан быть глоток свежего воздуха)
Помню певую часть купил за пару недель до выхода Элдена. Поиграл пару часов - не смог пройти первого босса. Очень топорно игралось. А вот Элден прошел несколько раз. Игра что-то на уровне Лордс оф Фаллен причем старого.
Ну первая часть именно что инди игра с претензией на более менее приличный визуал. Во вторую видно что вложились уже посерьёзнее.
Брутальненько так. В вишлист добавил.
первая была нудотной посредственностью, вряд ли вторая будет чем то отличаться
Первую пару раз проходил. Показалось немного деревянной и мне показалось, что не все механики раскрыли, ер задумка интересная, мир мрачный, затянула очень) Хорошая новость про вторую часть)
0.58 ждём ваши шутки ниже пояса :D