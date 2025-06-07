Summer Game Fest 2025 открывает брутальный и драйвовый трейлер Mortal Shell 2

Фестиваль Summer Game Fest 2025 начался с мощного и неожиданного анонса — премьерного трейлера Mortal Shell 2, который моментально привлёк внимание поклонников мрачных экшен-RPG. Продолжение сурового хардкорного боевика сразу обозначило тон: кровавые сцены, ползучий ужас, монстры в духе Гигера и нарочито тяжёлая броня, словно из ночных кошмаров. Цитата из трейлера «Ты думаешь, ты предвестник... А может, и правда» задаёт атмосферу безысходности и внутреннего падения.

Среди геймплейных новшеств особенно выделяется оружейный арсенал. На фоне всё ещё брутальных рукопашных стычек разработчики делают ставку на дальнобойные решения. Игроков ждет необычное разнообразие арбалетов, включая гибридные конструкции вроде арбалета-дробовика. Такой выбор подчеркивает обновлённый темп боёв и стремление расширить тактические возможности игроков.

Минимальные системные требования:

ОС: Windows 10

Процессор: Intel Core i5-10600 / AMD RYZEN 5 5500

Оперативная память: 12 GB ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB / AMD Radeon RX 580 4GB

DirectX: версии 12

Место на диске: 30 GB

Игра выйдет в 2026 году. Mortal Shell 2 подтверждена для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Для игры уже заявлена русская локализация.