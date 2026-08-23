В Mortal Shell 2 появилась механика с чтением статистики Steam и подколами за проведенные в играх часы

Разработчики экшена Mortal Shell 2 из студии Cold Symmetry добавили в игру необычную механику разрушения четвертой стены, которая анализирует профиль Steam пользователя. Прямо перед ареной финального босса игроки могут наткнуться на древние каменные таблички. Вместо стандартных фрагментов сюжета или описания игрового мира эти плиты считывают статистику аккаунта и напрямую комментируют самые запускаемые проекты геймера вместе с накопленным стажем.

Наибольший резонанс в сети вызвал скриншот пользователя под ником mislead, у которого на счетчике в шутере Destiny 2 накопилось 16062 часа, что равняется примерно 669 дням непрерывного нахождения в игре. Текст на табличке поинтересовался, почему путник провел так много времени именно в этом мире, искал ли он там нечто недоступное в других местах или же попросту оказался в ловушке. Другие игроки также сообщили об уникальных надписях, упоминающих Elden Ring, Counter-Strike 2, Baldur's Gate 3, SCUM и Hunt: Showdown 1896.

Игровое сообщество мгновенно провело параллели с культовым боссом Psycho Mantis из Metal Gear Solid, который на оригинальной консоли PlayStation считывал данные с карты памяти и удивлял знанием сохранений в других проектах компании Konami. Авторы Mortal Shell 2 осовременили этот прием под платформу Valve, использовав многолетнюю историю активности учетных записей для персонализированного троллинга.

В обсуждениях развернулись споры относительно достоверности столь внушительного игрового времени. Часть пользователей предположила, что счетчик в 16000 часов накручен сторонними утилитами для фарма карточек или игра годами оставалась в фоновом режиме в главном меню. Другие участники дискуссии выразили легкое беспокойство относительно приватности, указав на спорность свободного доступа сторонних одиночных релизов к данным профиля и списку развлечений игрока.

На консолях эта интерактивная деталь работает иначе из-за закрытой архитектуры платформенных сервисов. Как отметил игрок с ником Nolan Teddleton, на PlayStation 5 каменные плиты не могут просканировать библиотеку и выдают стандартный нейтральный текст о том, что у странника нет постоянного пристанища или тюрьмы, а сам он находится в непрерывном движении.