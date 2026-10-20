В Mortal Shell 2 появились 15 новых подземелий, фоторежим, расцветки для оболочек и "овечий" тарстоун

Студия Cold Symmetry выпустила масштабное обновление для своей высоко оценённой игры в жанре «соулс-лайк», добавив в неё, помимо прочего, новые композиции для лютни и графический режим «Overkill».

Хотя Mortal Shell 2 могла затеряться среди множества других августовских релизов, игра продолжает развиваться и становиться лучше. Новое обновление под названием «Гнилая осень» (Rotten Autumn) привносит в проект массу контента, включая 15 подземелий, доступных для исследования. Обновление уже вышло, а в трейлере к нему показаны некоторые нововведения.

Среди них — новые варианты оформления для оболочек, позволяющие менять их внешний вид и цветовую гамму. Также игрокам стали доступны десять новых тарстоунов, наделяющих снаряжение уникальными пассивными эффектами — например, один из них превращает вашу оболочку в овцу. Разработчики также намекнули, что отдельного «овечьего» подземелья в игре нет.

В духе приближающегося Хэллоуина в игру добавили шлем «Тыквенного предвестника». Для лютни появился облик «Неуязвимый», дополняющий новые музыкальные композиции. Кроме того, стал доступен альтернативный саундтрек. Но и это ещё не все: в игру добавили фоторежим, новые пресеты освещения для «ночного режима» и графическую настройку «Overkill».

Mortal Shell 2 доступна на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.