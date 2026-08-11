В Mortal Shell II будет "лёгкий режим", но игрокам придётся отказаться от трофеев

В Mortal Shell II не будет традиционного выбора сложности, но Cold Symmetry нашла другой способ позволить игрокам регулировать сложность. В игре в стиле soulslike, релиз которой запланирован на 20 августа 2026 года, будут представлены два предмета, способные значительно изменить игровой процесс: один делает игру более доступной, а другой открывает путь к ещё более сложному режиму.

Это решение примечательно прежде всего важным последствием. Тем, кто решит использовать предмет, предназначенный для упрощения Mortal Shell II, будут отключены трофеи и достижения в этой кампании, что делает этот выбор гораздо более значимым, чем просто выбор «Легко» в меню.

Первый предмет называется Печать Убийцы и был создан для игроков, желающих снизить сложность. При экипировке персонаж получает дополнительные преимущества во время боя, включая специальные атаки, способные восстанавливать здоровье и Решимость.

Cold Symmetry также учла тех, кто ищет прямо противоположное. Игроки, заинтересованные в повышении сложности, могут найти Мрачное Пламя, ещё один особый предмет, связанный с системой сложности.

После получения Мрачного Пламени в области Великого Арбитра Плоти вам нужно будет добраться до вершины Крепости Костного Мозга и зажечь Потушенное Пламя. Оттуда NPC Тестус сможет переключить кампанию в Ночной режим. И в этом случае речь идёт не только об увеличении количества здоровья или урона, наносимого врагами. Ночной режим изменяет некоторые аспекты игрового процесса:

Враги становятся сильнее;

Можно получить лучшие награды;

Начинают происходить новые события;

Появляются дополнительные NPC по всему миру;

Становятся доступны новые подземелья.

Таким образом, повышенная сложность также функционирует как вариация кампании, предлагая дополнительный контент для игроков, заинтересованных в исследовании всего, что может предложить Mortal Shell II. Материалы, выпущенные разработчиком, подтверждают, что в Ночном режиме будут награды, события, сокровища и дополнительные NPC.

Mortal Shell II выйдет во всем мире 20 августа 2026 года для ПК, PS5 и Xbox Series S|X. Сиквел отличается компактным и взаимосвязанным открытым миром, восемью играбельными оболочками и более динамичной боевой системой, чем оригинальная игра. Разработчик также убрал традиционные ограничения по выносливости во время боя, позволяя игрокам атаковать и использовать различные стратегии с большей свободой.