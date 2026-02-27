Добро пожаловать в морг: появился отрывок из фильма "Вскрытие демона"

Готовьтесь к ночному дежурству с кошмарами - портал IGN опубликовал отрывок из хоррора "Вскрытие демона" (The Mortuary Assistant), снятого по мотивам одноименной игры 2022 года.

По сюжету:

Ребекка Оуэнс, выпускница медицинского вуза, устраивается на ночную работу в морг в Ривер Филдс на должность ассистента патологоанатома. В первую же смену она вскрывает в морге демона, который пытается завладеть ее душой. Чтобы пережить ночь, ей придется раскрыть жуткие секреты своего загадочного наставника, преодолеть собственные страхи и пройти все круги ада.

Режиссер - Джереми Кипп ("Слэпфейс"), сценарист - Трейси Биби ("Свидание в аду"), руку приложил и Брайан Кларк, сценарист оригинально игры.

Главную роль исполнила Уилла Холланд ("Стрела").

У нас картину обещают показать 26 марта, так что держим кулаки, скальпели и всякое, чтобы ничего не отменилось.