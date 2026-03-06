Экранизация хоррора The Mortuary Assistant все ближе - появился еще один постер

Экранизация нашумевшей игры, которая у нас получила название "Вскрытие демона" (The Mortuary Assistant), активно движется к премьере - и у нас появился ее свежий постер.

Напомним, что по сюжету:

Ребекка Оуэнс(Уилла Холланд ("Стрела")), выпускница медицинского вуза, устраивается на ночную работу в морг в Ривер Филдс на должность ассистента патологоанатома. В первую же смену она вскрывает в морге демона, который пытается завладеть ее душой. Чтобы пережить ночь, ей придется раскрыть жуткие секреты своего загадочного наставника, преодолеть собственные страхи и пройти все круги ада.

В общем, история о том, что лучше не перерабатывать там, где проблемки с соблюдением ТК.

Режиссер - Джереми Кипп ("Слэпфейс"), сценарист - Трейси Биби ("Свидание в аду"), руку приложил и Брайан Кларк, сценарист оригинальноq игры.

Российские зрители смогут увидеть картину 26 марта (если, конечно, слово "демон" кое-кого не заинтересует и фильм не того...).