Фильм по игре The Mortuary Assistant покажут в России

Готовимся встречать в российских кинотеатрах еще одну экранизацию популярной видеоигры. Стараниями компании "Экспонента" к нам мчит фильм "Вскрытие демона", он же — The Mortuary Assistant, по мотивам одноименного survival horror'а 2022 года. К анонсу премьеры прилагается дублированный трейлер и пачка из трех жутковатых постеров.

Синопсис:

Ребекка Оуэнс, выпускница медицинского вуза, устраивается на ночную работу в морг в Ривер Филдс на должность ассистента патологоанатома. В первую же смену она вскрывает в морге демона, который пытается завладеть ее душой. Чтобы пережить ночь, ей придется раскрыть жуткие секреты своего загадочного наставника, преодолеть собственные страхи и пройти все круги ада.

Главную роль исполнила Уилла Холланд ("Стрела").

В режиссерском кресле — Джереми Кипп ("Слэпфейс"). Сценарий написала Трейси Биби ("Свидание в аду") при участии автора оригинальной игры, Брайана Кларка.

Ждем в кино с 26 марта.