Фильм по видеоигре The Mortuary Assistant получил постер

Следом за трейлером фильм The Mortuary Assistant, снятый по одноименной видеоигре, обзавелся жутковатым постером.
Напомним сюжет:
Ребекка Оуэнс (Уилла Холланд) устраивается работать в ночную смену в морг, где после закрытия бальзамирует тела. По мере того, как происходящее становится все более тревожащим, Ребекка раскрывает демонические ритуалы, темные тайны своего загадочного наставника (Пол Спаркс) и собственную глубоко запрятанную травму, пытаясь пережить ночь, не дав демонам вселиться в ее тело.
За режиссуру картины отвечал Джереми Кипп ("Слэпфейс"), сценарий написали Трейси Биби ("Свидание в аду") и создатель игры Брайан Кларк.
В прокат фильм выйдет 13 февраля 2026 года.
Класс!!! Ждём