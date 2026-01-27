ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Mortuary Assistant 02.08.2022
Адвенчура, Ужасы, Инди, От первого лица
6.4 60 оценок

Фильм по видеоигре The Mortuary Assistant получил постер

Simple Jack Simple Jack

Следом за трейлером фильм The Mortuary Assistant, снятый по одноименной видеоигре, обзавелся жутковатым постером.

Напомним сюжет:

Ребекка Оуэнс (Уилла Холланд) устраивается работать в ночную смену в морг, где после закрытия бальзамирует тела. По мере того, как происходящее становится все более тревожащим, Ребекка раскрывает демонические ритуалы, темные тайны своего загадочного наставника (Пол Спаркс) и собственную глубоко запрятанную травму, пытаясь пережить ночь, не дав демонам вселиться в ее тело.

За режиссуру картины отвечал Джереми Кипп ("Слэпфейс"), сценарий написали Трейси Биби ("Свидание в аду") и создатель игры Брайан Кларк.

В прокат фильм выйдет 13 февраля 2026 года.

Источник  
4
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий