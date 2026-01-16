Киноадаптация игры The Mortuary Assistant получила дату релиза и первый трейлер

Epic Pictures и Dread выпустят фильм The Mortuary Assistant, снятый по одноименной видеоигре, 13 февраля 2026 года, сообщает Deadline и делится первым трейлером картины.

По сюжету:

Ребекка Оуэнс (Уилла Холланд) устраивается работать в ночную смену в морг, где после закрытия бальзамирует тела. По мере того, как происходящее становится все более тревожащим, Ребекка раскрывает демонические ритуалы, темные тайны своего загадочного наставника (Пол Спаркс) и собственную глубоко запрятанную травму, пытаясь пережить ночь, не дав демонам вселиться в ее тело.

Фильм снял режиссер Джереми Кипп ("Слэпфейс") по сценарию Трейси Биби ("Свидание в аду") и создателя игры Брайана Кларка.

Кларк так описывает свои впечатления от результата:

Видеть, как The Mortuary Assistant превращается из игры в фильм – невероятная награда.



Фанаты игры наконец станут свидетелями того, как оживает мир, который они исследовали, а поклонники жанрового кино откроют для себя историю, полную напряжения, темных тайн и незабываемых ужасов. Это уникальный кроссовер, объединяющий два сообщества любителей хоррора так, как я всегда мечтал.