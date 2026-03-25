Mechanics VoiceOver выпустила русскую локализацию для The Mortuary Assistant

Нашумевшая в своё время хоррор-игра The Mortuary Assistant наконец-то обзавелась русской локализацией благодаря стараниям команды Mechanics VoiceOver.

Русификатор для игры позволяет добавить в игру русскую озвучку, полностью ручной и исправленный текст, адаптированные шрифты. И всё это для того, чтобы любой игрок мог с головой погрузиться в атмосферу хоррора и насладиться его сюжетом.

В свое время игра успела напугать и, что самое главное, заинтересовать своей историей и динамикой "пугалок" немало народу. Мы же постарались дополнить атмосферу русской озвучкой. Также мы довели до ума текстовой перевод игры и поработали над шрифтами, чтобы вы ощутили максимальное погружение в историю. Приятного вам прохождения!

Команда сопроводила свой новостной пост видео с демонстрацией проделанной работы:

В The Mortuary Assistant игроку предстоит погрузиться в атмосферу ужаса, играя за юную девушку, работающую в морге. Лишь она и её знания могут уберечь мир от самого страшного...