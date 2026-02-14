Режиссер Джеремайя Кипп поделился деталями экранизации инди-хоррора The Mortuary Assistant

Постановщик фильма по мотивам популярной игры The Mortuary Assistant Джеремайя Кипп в недавнем интервью рассказал о процессе работы над картиной и сотрудничестве с создателем оригинала Брайаном Кларком. Режиссер отметил, что стремился сохранить баланс между игровой механикой и кинематографическим повествованием, чтобы угодить как фанатам первоисточника, так и новой аудитории.

Сюжет ленты, как и игры, строится вокруг ребекки Оуэнс, которую на экране воплотила актриса Уилла Холланд. По словам Киппа, исполнительница главной роли глубоко погрузилась в образ, изучая тему борьбы с зависимостью, что является важной частью предыстории персонажа. Режиссер подчеркнул, что демонические сущности в фильме работают не только как пугающий элемент, но и как метафора депрессии и навязчивых мыслей, которые разрушают человека изнутри.

Особое внимание в экранизации уделено процессу бальзамирования. Кипп объяснил, что детальная демонстрация рутинной работы в морге необходима для создания эффекта погружения. Для съемки крупных планов использовались специальные макро-объективы и практические эффекты, созданные мастером Норманом Кабрерой. Это позволило сделать сцены взаимодействия с телами максимально натуралистичными и вызывающими физический дискомфорт у зрителя.

Звуковой дизайн также сыграл ключевую роль в создании атмосферы. Авторы стремились сделать так, чтобы само помещение морга ощущалось как отдельный персонаж со своим уникальным звучанием. Джеремайя Кипп отметил, что создатель игры Брайан Кларк присутствовал на съемочной площадке и активно участвовал в постпродакшене, одобряя творческие решения команды. Кларк даже исполнил эпизодическую роль одного из тел в морге.

Авторы фильма надеются на теплый прием аудитории. Кипп заявил, что у него и Брайана Кларка уже есть идеи для возможного продолжения истории, если первый фильм окажется успешным. Команда старалась не просто перенести скримеры на экран, а создать цельную историю о травме и столкновении с неизведанным, сохранив при этом уважение к лору оригинальной игры.