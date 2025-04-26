Стали известны исполнители главных ролей в экранизации игры The Mortuary Assistant

О планах экранизировать видеоигру The Mortuary Assistant сообщалось еще в сентябре 2022 года. И вот, спустя более чем два с половиной года проект вновь дал о себе знать.

Как сообщил портал Deadline, главные роли в фильме сыграют Уилла Холланд ("Соломенные псы" 2011 года) и Пол Спаркс ("Касл-Рок").

Напомним, что в центре сюжета игры –…

…Ребекка Оуэнс, недавняя выпускница вуза, изучавшая погребальное дело. Она устраивается на работу в морг Ривер-Филдс. Сначала работа кажется несложной – бальзамирование тел, заполнение бумаг и поддержание порядка. Но однажды, когда Ребекка выходит в ночную смену, дела принимают мрачный оборот.

Холланд досталась роль Ребекки, а Спаркс предстанет в образе Рэймонда Делвера, ее босса, наставника и потенциальной угрозы.

Фильм, режиссировать который взялся Джереми Кипп ("Слэпфейс"), а за сценарий отвечают Трейси Биби ("Свидание в аду") и создатель игры Брайан Кларк, описывается как новая глава истории, расширяющая мир и мифологию игры, глубже погружаясь в лор демонических сущностей, наполняющих Ривер-Филдс.

По словам режиссера, и он, и Брайан Кларк…

…отвечают за основанное на персонажах повествование внутри тревожного хоррор-пространства. Поскольку его [Кларка] влияние было, во многом, кинематографичным, весь процесс органично ощущался как расширение его уникального геймплея. Мы поймали атмосферу особого ужаса, на которую так сильно реагируют игроки – это фильм будет адски страшным.

Для Кларка же…

…видеть, как Mortuary Assistant с годами превращается из маленького прототипа в полнометражный фильм, – такого я, как соло-разработчик не мог себе даже вообразить. Джереми Кипп – безумно талантливый режиссер, работа с которым стала одним из самых ярких моментов в моей жизни. Джереми и вся команда Epic Pictures проделали удивительную работу по сохранению духа игры и добавлению к нему их собственного уникального кинематографического флёра. Это честь – видеть Уиллу и Пола, воплощающих этих персонажей в жизнь вместе со всей остальной киногруппой. Я чувствую себя невероятно счастливым и не могу дождаться, когда поклонники увидят, как The Mortuary Assistant покоряет новую территорию.