Четыре кровососа против одного человека: в следующем месяце выходит асимметричный онлайн-экшен The Mosquito Gang

Студия Space Raccoon Game объявила, что их асимметричный мультиплеерный экшен The Mosquito Gang выйдет уже совсем скоро — 20 мая.

События этой игры разворачиваются в 2025 году, когда человечество изобрело идеальный репеллент, способный навсегда избавить мир от комаров. Вот только кровососы так просто сдаваться не собираются. И поэтому нам придётся либо стать одним из «элитных, высококвалифицированных» комаров, либо играть за человека с баллончиком.

Если выберете комара — придётся проникать на территорию людей, пить их кровь и эволюционировать прямо в бою. Да, ваш комар будет прокачиваться, как в какой-нибудь RPG. А если решите стать человеком — получите целый арсенал снаряжения для борьбы с летающими вампирами. То есть перед нами самый обычный асимметричный мультиплеер формата «1 против 4». Один человек противостоит четырём комарам, вооружённым, как говорится в описании, «крыльями, острыми как лезвия, и жаждой крови в сердцах».