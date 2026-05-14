Moss: The Forgotten Relic - мышиная одиссея наконец-то без шлема. Летом на всех платформах

Polyarc Games решилась на неожиданный шаг. Дилогия Moss, которую с 2018 года хвалили как один из лучших VR-платформеров, этим летом выберется из шлемов и отправится покорять плоские экраны. Сборник получил название Moss: The Forgotten Relic и появится на Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и PC. Скромную, но очень атмосферную мышку Куилл ждёт вторая волна славы.

В основе проекта — два эпизода оригинальной саги. Первая часть Moss вышла в 2018 году для PSVR, а Moss: Book II — тремя годами позже. Теперь обе игры не просто портировали, а собрали в единое приключение, дополненное графическими улучшениями, переработанными сценами и рядом послаблений для тех, кто пришёл исключительно за историей и головоломками.

Среди ключевых нововведений заявлена опция полного пропуска сражений, что превращает Forgotten Relic в почти что интерактивный мультфильм, если вдруг захочется именно такого опыта. Также появилась умная камера слежения, которая должна решить главную боль адаптации: в VR вы были непосредственным участником событий и ручным божеством-помощником, а здесь нужно выстроить удобный обзор без потери интимности.

Решение студии снять VR-эксклюзивность напрямую связано с турбулентностью внутри индустрии. Ещё в апреле Polyarc была вынуждена сократить штат на две трети после того, как не смогла найти финансирование для некоего крупного проекта, поддержку которого неожиданно свернули партнёры. По данным Road to VR, это может быть связано с масштабным отступлением Meta из сферы финансирования сторонних VR-игр: корпорация закрыла несколько студий и заморозила сотрудничество по играм вроде Harry Potter VR.

Поэтому Moss: The Forgotten Relic — это не просто попытка угодить фанатам, а стратегический манёвр по выходу из горящего здания VR-рынка. Ирония в том, что для большинства игроков это станет первым знакомством с серией. Критики в своё время выдали дилогии более 160 наград и номинаций, а теперь у широкой аудитории наконец появится шанс понять, за что.

Помимо приключений Куилл, сборник включает всё дополнение Twilight Garden и оркестровый саундтрек от Джейсона Грейвса. Точная дата выхода пока не объявлена, но Steam-страница уже открыта, а окно релиза — «лето 2026».

Чтоб не возникало недопонимания, стоит дополнить. Причина выпуска порта. Это не фанатский подарок, а способ выживания. Студия осталась с 15 людьми и без крупного контракта — портирование уже готовых игр на плоские экраны требует минимум ресурсов и даёт хоть какой-то шанс на прибыль. Это не единичный случай. Meta свернула финансирование множества VR-студий — закрылись Sanzaru Games, Armature Studio, Twisted Pixel. Отменены Batman: Arkham Shadow 2 и Harry Potter VR. Polyarc — одна из жертв этого процесса.