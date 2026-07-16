Moss: The Forgotten Relic выходит за пределы VR - релизный трейлер показал обновлённое приключение Квилл

До выхода Moss: The Forgotten Relic остаются считаные дни, и разработчики из Polyarc отметили это публикацией нового релизного трейлера. Ролик демонстрирует переработанную версию знаменитого приключения, которое впервые объединяет Moss, Moss: Book II и дополнение Twilight Garden в единое издание для обычных платформ — без необходимости использовать VR-гарнитуру. Релиз состоится 16 июля на PC, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.

В трейлере показаны живописные локации, кинематографичная постановка и фирменная особенность серии — взаимодействие главной героини Квилл с игроком, который выступает в роли таинственного «Читателя» и помогает ей преодолевать препятствия. Разработчики сохранили атмосферу сказочного мира, одновременно переработав визуальную составляющую, кат-сцены и систему камер для комфортной игры без VR. (Polyarc также обещает улучшенную графику, обновлённую презентацию и дополнительные настройки доступности, включая возможность пропускать боевые эпизоды. Всё это позволит познакомиться с историей Квилл не только поклонникам оригинальных VR-версий, но и новой аудитории.

Серия Moss считается одной из самых высоко оценённых VR-франшиз последних лет, поэтому выход The Forgotten Relic можно назвать попыткой открыть её для значительно более широкой аудитории. Судя по новому трейлеру, разработчики постарались сохранить главное достоинство оригинала — тёплую атмосферу и необычную связь между игроком и маленькой мышкой-героиней, — адаптировав этот опыт для традиционного формата.