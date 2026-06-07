Релиз приключенческого экшена Moss: The Forgotten Relic состоится 16 июля 2026 года

Разработчики официально раскрыли дату выхода игры во время трансляции на фестивале IGN Live 2026. Анонс сопроводили свежим геймплейным трейлером, который детально показывает обновленную работу внутриигровой камеры и новые элементы игрового процесса.
Главное из анонса:
- Демоверсия: В этот понедельник (8 июня) в Steam выйдет бесплатная демоверсия проекта.
- Фестиваль: Проект примет официальное участие в грядущем фестивале демоверсий Steam Next Fest.
Шатал я рот вашего плеера. Издеваетесь над народом
Без VR чет смотрится уныло. Первые две - чумовые.