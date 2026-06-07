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Moss: The Forgotten Relic Лето 2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Инди, Платформер, От третьего лица, Фэнтези
7 9 оценок

Релиз приключенческого экшена Moss: The Forgotten Relic состоится 16 июля 2026 года

Апчхий Апчхий

Разработчики официально раскрыли дату выхода игры во время трансляции на фестивале IGN Live 2026. Анонс сопроводили свежим геймплейным трейлером, который детально показывает обновленную работу внутриигровой камеры и новые элементы игрового процесса.

Главное из анонса:

  • Демоверсия: В этот понедельник (8 июня) в Steam выйдет бесплатная демоверсия проекта.
  • Фестиваль: Проект примет официальное участие в грядущем фестивале демоверсий Steam Next Fest.
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Комментарии:  2
Ваш комментарий
интЭрЭс

Шатал я рот вашего плеера. Издеваетесь над народом

crawlingroof

Без VR чет смотрится уныло. Первые две - чумовые.