Состоялся релиз Moss: The Forgotten Relic, который решит судьбу столкнувшейся с кризисом студии Polyarc

Студия Polyarc официально выпустила на персональных компьютерах и консолях приключенческий экшен Moss: The Forgotten Relic. Этот проект представляет собой масштабное объединение двух знаменитых хитов компании, которые ранее были доступны исключительно владельцам VR-гарнитур. Долгожданный релиз игры состоялся 16 июля 2026 года, открыв доступ к истории отважной мышки Квилл для огромной аудитории обычных геймеров без необходимости покупки шлемов.

Выход игры за пределы виртуальной реальности стал вынужденным шагом из-за затяжного кризиса и угрозы закрытия самой американской студии. Ранее из-за падения доходов на рынке VR-индустрии руководству Polyarc пришлось полностью отменить разработку своего следующего крупного проекта. Из-за неудавшихся попыток экстренно найти инвесторов независимая команда попала в тяжелейшее финансовое положение.

В результате денежных проблем весной этого года руководство пошло на радикальное сокращение штата, уволив сразу две трети своих сотрудников. В офисе осталось работать всего около 15 человек, которые и заканчивали полировку текущего сборника. Именно поэтому успешные продажи выпущенного ремейка должны принести разработчикам необходимую прибыль и фактически определить дальнейшую судьбу выживания компании.

Несмотря на внутренние трудности авторов, сам обновлённый сборник получил крайне тёплые отзывы от профильной прессы и игрового сообщества. Критики высоко оценили оркестровый саундтрек Джейсона Грейвса и проработанные пространственные головоломки, выставив проекту в среднем 81 балл из 100. В цифровом магазине Steam фэнтезийная новинка успела собрать более 200 000 добавлений в списки ожидаемого непосредственно перед запуском. А релизный трейлер проекта можно увидеть по ссылочке ниже.