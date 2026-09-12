Студия Polyarc, создавшая серию Moss, закрывается

Студия Polyarc, разработчик серии Moss, объявила о своем закрытии. Последним проектом студии стала игра Moss: The Forgotten Relic — фэнтезийное приключение, объединяющее сюжеты Moss (эксклюзива для VR) и Moss: Book II; игра вышла на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, Switch и ПК (в Steam).
Ниже приводится полное сообщение Polyarc о закрытии студии:
Сегодня для Polyarc настал конец целой эпохи. Позади почти 12 лет, полных ярких эмоций, сопровождавших процесс создания видеоигр, — и теперь наш совместный путь подошел к концу. Мы сворачиваем активную разработку и прощаемся друг с другом.
Для нас было честью работать вместе все эти годы. Мы считали за привилегию дарить радость и удивлять тех, кто играл в наши игры. Спасибо всем сотрудникам Polyarc — наша работа завершена.
В Polyarc трудились выдающиеся специалисты самых разных профилей. Спасибо всем, кто был частью этого пути.
Жалко. Moss в вр игрались очень хорошо
всего хорошего