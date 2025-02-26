Mother Machine: многопользовательский экшен-платформер с элементами RPG выходит 26 марта

Maschinen-Mensch анонсировала релиз Mother Machine, гибрида многопользовательского экшен-платформера и ролевой игры, на PC через Steam 26 марта. Уже сейчас можно попробовать демоверсию игры в рамках Steam Next Fest: February 2025 Edition.

Mother Machine — это кооперативный платформер-рогелик для 1-4 игроков, в котором действие происходит в красочных пещерах заброшенной космической колонии. Игроки управляют уникальными хаос-гремлинами, которые сражаются с инопланетными врагами, исследуют таинственные технологии и открывают секреты планеты. Гремлинов можно настраивать, меняя их способности и внешний вид.

Новая демоверсия включает в себя улучшения, такие как новые режимы сложности, голосовую озвучку и обновленный интерфейс. Также появился кооператив для четырех игроков с системой подбора и центральной зоной для объединения перед походом.

В Mother Machine гремлины должны выполнить миссии по указанию искусственного интеллекта — Матери-машины, которая создала их для выживания в жестокой среде планеты. Игроки смогут пройти путь, открывая темные секреты и сталкиваясь с тяжелыми моральными выборами.