MOTHERGUNSHIP: FORGE получила крупное обновление с новыми режимами

Разработчики из Terrible Posture Games выпустили крупное обновление для VR-роглайт-шутера MOTHERGUNSHIP: FORGE. Игра предлагает сражаться с армией инопланетных машин внутри гигантского механического монстра, собирая собственное оружие из множества модулей.

В арсенале можно комбинировать пулемёты, рельсотроны и пусковые установки для взрывной пиццы. Во время забегов предстоит уклоняться от плотного огня, уничтожать противников и сражаться с огромными боссами. За победы игроки получают новые детали, позволяющие создавать всё более необычные комбинации.

Обновление Thank You, Recruit! добавило два режима: Daily Mode с ежедневными испытаниями и таблицами лидеров, а также Ascension Mode с постепенно растущей сложностью. Кроме того, разработчики перевели игру на Unreal Engine 5.7 и добавили полноценное управление руками на устройствах Meta Quest.

Проходить MOTHERGUNSHIP: FORGE можно в одиночку или вдвоём в сетевом кооперативе. Игра доступна на ПК с VR-гарнитурами и устройствах Meta Quest.