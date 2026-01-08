Анонсированы мотогонки в стиле аниме - Moto Rush Reborn, дебютный трейлер

Действие происходит в ретро-футуристическом Токио (Нео-Токио). Игрок управляет мотоциклом, двигатель которого одержим демоном. Основная цель — мчаться по улицам мегаполиса на безумной скорости, пытаясь «контролировать демона» и не дать ему полностью завладеть телом героя. Сюжет раскрывается через страницы нарисованной вручную манги, которые открываются по мере прохождения уровней.

Игра сочетает в себе элементы классических мотогонок и экшен-раннера.

В игре представлено 45 уровней, расположенных в различных зонах: от торговых центров и электростанций до заброшенных тоннелей.

Игрок может развивать скорость до 299 км/ч, выполнять трюки (например, вилли), прыгать с трамплинов и маневрировать в плотном трафике.

Каждая трасса предлагает три задачи: показать рекордное время, избежать столкновений с трафиком и совершить определенное количество «близких проездов» рядом с машинами.

На уровнях спрятаны демонические символы, сбор которых необходим для открытия новых страниц манги.

Игра анонсирована для PC, Xbox Series X|S и Nintendo Switch, релиз в 2026 году, планируется выпуск демоверсии.