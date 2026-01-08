ЧАТ ИГРЫ
Moto Rush Reborn TBA
Аркада, Инди, Гонки, От первого лица, Аниме
0 0 оценок

Анонсированы мотогонки в стиле аниме - Moto Rush Reborn, дебютный трейлер

Pavel Rally Pavel Rally

Действие происходит в ретро-футуристическом Токио (Нео-Токио). Игрок управляет мотоциклом, двигатель которого одержим демоном. Основная цель — мчаться по улицам мегаполиса на безумной скорости, пытаясь «контролировать демона» и не дать ему полностью завладеть телом героя. Сюжет раскрывается через страницы нарисованной вручную манги, которые открываются по мере прохождения уровней.

  • Игра сочетает в себе элементы классических мотогонок и экшен-раннера.
  • В игре представлено 45 уровней, расположенных в различных зонах: от торговых центров и электростанций до заброшенных тоннелей.
  • Игрок может развивать скорость до 299 км/ч, выполнять трюки (например, вилли), прыгать с трамплинов и маневрировать в плотном трафике.
  • Каждая трасса предлагает три задачи: показать рекордное время, избежать столкновений с трафиком и совершить определенное количество «близких проездов» рядом с машинами.
  • На уровнях спрятаны демонические символы, сбор которых необходим для открытия новых страниц манги.

Игра анонсирована для PC, Xbox Series X|S и Nintendo Switch, релиз в 2026 году, планируется выпуск демоверсии.

13
2
Комментарии:  2
Danny Lamb

Ну это не гонки, а скорее рогаликовый раннер на мотоцикле.

1
WerGC

вместо не понятной хрени лучше бы Road Rush возродили