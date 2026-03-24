В Steam вышли гонки на одержимом мотоцикле - Moto Rush Reborn

Moto Rush Reborn — это динамичный аркадный мотогоночный экшен с элементами раннера, действие которого происходит в ретро-футуристическом Нео-Токио. Игра является косвенным продолжением Moto Rush GT, вышла на ПК, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Ключевые особенности игры:

Сюжет и атмосфера: По сюжету главный герой после аварии оказывается во власти проклятия и вынужден мчаться на демоническом мотоцикле, чтобы победить тьму и освободиться от одержимости. История подается в стиле манги.

Геймплей: Основной упор сделан на агрессивный темп и риск. Игроку нужно маневрировать в плотном городском потоке на запредельных скоростях, преодолевать препятствия и выполнять идеальные слайды (скольжения).

Стиль: Игра выполнена в неоновой ретро-футуристической эстетике.

Контент: Помимо основного режима, в игре присутствуют трассы с препятствиями и возможность разблокировать новые элементы сюжета по мере прохождения. Доступна демоверсия.