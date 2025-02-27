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MotoGP 25 30.04.2025
Симулятор, Гонки, Мотоциклы, От первого лица, От третьего лица
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Дебютный трейлер MotoGP 25 раскрыл дату выхода и переход на Unreal Engine 5

butcher69
Новости

Milestone анонсировала новое издание популярной гоночной серии — MotoGP 25, которое выйдет 30 апреля на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. В игре будет использован мощный движок Unreal Engine 5, что обещает улучшенную графику и более реалистичный опыт.

Новинка представит гонщиков и трассы сезона 2025 года, включая возвращение Брно (Чехия) и новый Балатон Парк (Венгрия). В игре появятся категории Moto2 и Moto3, а также новый режим Training Session, где можно отточить навыки на различных мотоспортивных дисциплинах. Для новичков предусмотрен упрощённый режим Arcade Experience.

Кроме того, игра поддерживает кроссплей (кроме Switch) и включает режимы LiveGP и разделённого экрана для двух игроков. MotoGP 25 также предлагает глубоко проработанную систему настройки мотоциклов и управления карьерой.

-3
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Destroited

Как уже задолбал этот UE5

6
Алан Битаров

А должно наличие Unreal Engine 5 настораживать?

1
211186

пока будут выпускать на предыдущие поколения консолей, это будет одно и то же из года в год

0