Дебютный трейлер MotoGP 25 раскрыл дату выхода и переход на Unreal Engine 5

Milestone анонсировала новое издание популярной гоночной серии — MotoGP 25, которое выйдет 30 апреля на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. В игре будет использован мощный движок Unreal Engine 5, что обещает улучшенную графику и более реалистичный опыт.

Новинка представит гонщиков и трассы сезона 2025 года, включая возвращение Брно (Чехия) и новый Балатон Парк (Венгрия). В игре появятся категории Moto2 и Moto3, а также новый режим Training Session, где можно отточить навыки на различных мотоспортивных дисциплинах. Для новичков предусмотрен упрощённый режим Arcade Experience.

Кроме того, игра поддерживает кроссплей (кроме Switch) и включает режимы LiveGP и разделённого экрана для двух игроков. MotoGP 25 также предлагает глубоко проработанную систему настройки мотоциклов и управления карьерой.