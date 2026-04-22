MotoGP 26 делает ставку на максимальный реализм - показан новый геймплейный трейлер с живой физикой и карьерой

Студия Milestone представила подробный геймплейный ролик MotoGP 26 — новой части гоночного симулятора, выход которой запланирован на 29 апреля 2026 года.

Главный акцент проекта сделан на переработанную физику и повышенный реализм управления мотоциклом. Теперь ключевую роль играет вес и положение тела гонщика: правильный баланс напрямую влияет на поведение байка в поворотах, ускорениях и торможении, делая каждую гонку более точной и требовательной к навыкам игрока.

Одной из главных новинок стала система Dynamic Rider Ratings. Она в реальном времени обновляет характеристики виртуальных гонщиков, основываясь на их результатах в реальном чемпионате MotoGP. Это делает состав соперников более «живым» и приближённым к настоящему сезону.

Карьерный режим также получил серьёзное расширение. Игроков ждёт интерактивный трёхмерный паддок, общение с прессой, развитие репутации и работа с личным менеджером при заключении контрактов. Решения вне трассы теперь влияют на развитие карьеры не меньше, чем результаты гонок.

В ролике также показано возвращение режима Race Off с новой тренировочной локацией в Великобритании. Кроме того, впервые в серии появятся серийные мотоциклы с двигателями объёмом 1000 см³, расширяя возможности для разнообразных заездов.

MotoGP 26 стремится объединить доступный геймплей и глубокую симуляцию, делая каждую гонку максимально приближённой к реальному мотоспорту.