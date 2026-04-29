MotoGP 26 вышла на ПК и консолях: новый этап официальной серии с обновлённой физикой и карьерным режимом

Состоялся релиз MotoGP 26 — новой части официальной серии мотогонок, разработанной студией Milestone. Игра вышла на PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch 2.

Проект основан на лицензии чемпионата MotoGP и предлагает полный состав команд, гонщиков и трасс сезона 2026 года. Разработчики делают акцент на максимальной аутентичности: в игре реализована система динамических рейтингов гонщиков, которые обновляются в зависимости от их реальных результатов.

Одним из ключевых нововведений стала переработанная физическая модель с упором на управление пилотом. Новая система учитывает положение тела гонщика на мотоцикле, что напрямую влияет на поведение байка и контроль на трассе. Игрокам доступны два режима — аркадный и симуляционный, каждый из которых адаптирован под разный уровень опыта.

Карьерный режим был значительно расширен: пользователи могут создать собственного гонщика или пройти путь за реальную звезду MotoGP. В процессе карьеры важную роль играют переговоры с командами, взаимодействие со СМИ и развитие мотоцикла, что влияет на дальнейшее продвижение в чемпионате.

Игра также поддерживает многопользовательский режим и предлагает обновлённую структуру прогрессии, включая систему коллекционных карточек и внутриигровых достижений. Проект разработан на современном технологическом уровне и продолжает ежегодную традицию серии, оставаясь ключевым симулятором мотогонок.