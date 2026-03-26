MotoGP 26 29.04.2026
Симулятор, Гонки, Мотоциклы
3.8 4 оценки

Опубликованы скриншоты MotoGP 26 с демонстрацией трасс США и Португалии

Gruz_ Gruz_

Студия Milestone представила свежую подборку скриншотов грядущего симулятора MotoGP 26, демонстрирующую трассы США и Португалии. Помимо гоночных прототипов, на снимках засветились мощные 1000-кубовые байки — вероятно, разработчики перенесли часть контента из серии Ride 6.

Главный упор в этот раз делают на систему управления — rider-based handling. Теперь вес и движения пилота напрямую влияют на то, как байк ведет себя в поворотах. Помимо классических гонок, разработчики подготовили улучшенный режим Race Off, куда включили британские трассы для заездов на мотардах и минибайках. Режим карьеры также получил важное обновление: игроки смогут перемещаться по 3D-паддоку и отслеживать свой прогресс в общем рейтинге, аналогичном тому, что используется в играх серии F1.

Релиз MotoGP 26 состоится 29 апреля на ПК, PS5, Xbox Series, а также на обеих консолях Nintendo — Switch и Switch 2.

