MotoGP 26 29.04.2026
Симулятор, Гонки, Мотоциклы
4.5 2 оценки

Состоялся анонс MotoGP 26 - игра выйдет на ПК и консолях в конце апреля

Gruz_ Gruz_

Недавние утечки уже намекали на это, но теперь Milestone официально анонсировала выход MotoGP 26. Релиз намечен на 29 апреля. Гоночный симулятор появится на PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch и ПК.

Утечка от PlayStation раскрыла подробности MotoGP 26: релиз 29 апреля и дебют на Switch 2

Проект предложит полный контент официального сезона 2026 года: от актуальных составов команд до детально воссозданных трасс. Главной инновацией станет «синхронизация» с реальностью: если гонщик выигрывает в жизни, его рейтинг в MotoGP 26 мгновенно растет, что делает игровой процесс максимально актуальным.

Разработчики также обещают продвинутый режим карьеры, реалистичные тренировки и мультиплеер с новыми лобби, поддерживающими до 22 игроков. Кроссплей будет доступен на всех платформах, за исключением версии для Nintendo Switch.

