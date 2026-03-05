Состоялся анонс MotoGP 26 - игра выйдет на ПК и консолях в конце апреля

Недавние утечки уже намекали на это, но теперь Milestone официально анонсировала выход MotoGP 26. Релиз намечен на 29 апреля. Гоночный симулятор появится на PS5, Xbox Series, Switch 2, Switch и ПК.

Проект предложит полный контент официального сезона 2026 года: от актуальных составов команд до детально воссозданных трасс. Главной инновацией станет «синхронизация» с реальностью: если гонщик выигрывает в жизни, его рейтинг в MotoGP 26 мгновенно растет, что делает игровой процесс максимально актуальным.

Разработчики также обещают продвинутый режим карьеры, реалистичные тренировки и мультиплеер с новыми лобби, поддерживающими до 22 игроков. Кроссплей будет доступен на всех платформах, за исключением версии для Nintendo Switch.