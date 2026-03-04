Утечка от PlayStation раскрыла подробности MotoGP 26: релиз 29 апреля и дебют на Switch 2

Несмотря на то что официальная презентация MotoGP 26 намечена на 5 марта, благодаря крупным утечкам о проекте известно практически всё. Инсайдер billbil-kun и французское подразделение PlayStation преждевременно раскрыли ключевые подробности новой игры от Milestone.

Релиз гоночного симулятора запланирован на 29 апреля 2026 года. Главным техническим изменением станет окончательный переход на некстген: серия впервые полностью игнорирует PS4 и Xbox One.

Цены и платформы:

49,99 € — Nintendo Switch и новая Switch 2;

59,99 € — PC (только цифровой релиз);

69,99 € — PS5 и Xbox Series X|S.

Блогер Dyl469 успел разобрать удаленный трейлер, отметив, что игра предложит актуальные составы команд и трассы текущего сезона. Судя по кадрам, часть контента (мини-байки, мотарды и грунтовые треки) перекочуют из MotoGP 25, а линейка тренировочных мотоциклов, вероятно, заимствует наработки из другого проекта студии — Ride 6.

Хотя источники (включая саму PlayStation) крайне надежные, пока это лишь слухи. Официальные подробности появятся уже завтра, так что ждать осталось недолго.