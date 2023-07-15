Новая трасса, болид "Формулы" и другое в большом патче для забавного автосимулятора Motor Town: Behind The Wheel ©

Разработчики из инди-студии P3 Games продолжают радовать своих игроков свежими патчами для автосимулятора Motor Town: Behind The Wheel. Одной из главных особенностей обновления является расширение коллекции автомобилей. Теперь гонщики смогут сесть за руль самого настоящего "Формульного" болида, чтобы оценить всю его мощь и динамику. Авторы также добавили новую кольцевую трассу, которая отлично подойдет для подобного рода заездов. Кроме того, был добавлен и новый класс полноприводных пикапов для начинающих под названием Dory.

Помимо всего прочего, обновление включает в себя улучшенную графику и более реалистичные звуковые эффекты, создающие атмосферу реального вождения. Игроки смогут почувствовать себя настоящими гонщиками, преодолевая новые испытания на трассах и бездорожье. Также в игре появился новый режим "Гонки на выживание", где пользователи испытают свои навыки в захватывающих гонках с опасными трассами и опытными соперниками.