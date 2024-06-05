Владельцы PS4 и PS5 теперь могут опробовать симулятор механика мотоциклов Motorcycle Mechanic Simulator 2021

Консольные игроки теперь смогут испытать на себе все тонкости и сложности работы мотоциклетного механика благодаря выходу Motorcycle Mechanic Simulator 2021 на PlayStation 4 и PlayStation 5.

Motorcycle Mechanic Simulator 2021 предлагает игрокам погрузиться в роль начинающего мотомеханика, мечтающего превратить свой скромный гараж в процветающее предприятие. Для этого предстоит выполнять множество разноплановых заказов: от рутинного ремонта и обслуживания байков до их полного конструирования и модификации. Игра обладает широким выбором мотоциклов различных марок и типов.

Создатели симулятора постарались максимально приблизить игровой процесс к реальности, уделив внимание мельчайшим деталям. Игроки имеют возможность взаимодействовать с сотнями уникальных компонентов каждого мотоцикла, что позволит в полной мере ощутить себя профессиональным мотомехаником.

Игра также доступна на ПК, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. На площадке Steam игра удостоилась положительных отзывов от 73% пользователей, оставивших свои обзоры (всего их более 1100).