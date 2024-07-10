MOTORSLICE - постапокалиптический платформер, вдохновленный Prince of Persia 2008 года

Встречайте MOTORSLICE - приключенческий экшен с динамичной паркур-механикой, вдохновленный Prince of Persia и Mirror's Edge 2008 года. Действие игры происходит в постапокалиптическом мире, полном враждебной строительной техники.
Разработанная командой из двух человек, MOTORSLICE ставит вас на место Пи, сонной девочки, которой предстоит лазить, скользить, приседать, бегать по стенам, делать трюки и прокладывать себе путь бензопилой среди разнообразных хардкорных смертельных ловушек, разбросанных по извилистой, вызывающей мегалофобию карте игры. На своем пути вы встретите множество механических врагов, от небольших машин до огромных самосвалов, на которых вам придется взбираться и кромсать, в стиле Shadow of the Colossus.
"Войти, устранить все машины, выйти". Таким было ее задание. Но, прибыв в заброшенную мегаструктуру, Пи обнаруживает там жуткую машину, и вскоре понимает, что это не обычная работа", - комментирует разработчик. " Вместе с загадочным неисправным дроном Orb Drone вы приступаете к выполнению ежедневных обязанностей "Слайсера". Не имея ничего, кроме бензопилы, она должна уничтожить это место, чего бы ей это ни стоило".
Следить за ходом разработки игры можно на Twitter-страничке студии Regular, наполненной до краев интересными закулисными демо-роликами.
На данный момент MOTORSLICE все еще находится на ранних стадиях производства, а студия Regular, разработчик игры, заявила, что планирует выпустить игру в следующем году. Узнать больше и добавить MOTORSLICE в список желаний можно в Steam.
Выглядит интересно, надеюсь русский язык завезут.
Заметно, что команда из 2-х человек