MOTORSLICE - постапокалиптический платформер, вдохновленный Prince of Persia 2008 года

Приключенческая экшен-игра, вдохновлённая серией Prince of Persia. Игроку предстоит погрузиться в лиминальные бруталистские ландшафты и сразиться с грозными тяжёлыми машинами в роли отважной девушки по имени Пи.

Сюжет Motorslice повествует о молодой героине, выполняющей рутинную работу в загадочной мегаструктуре. Её задача, на первый взгляд, проста: проникнуть внутрь, уничтожить все вражеские машины и выбраться наружу. Однако, прибыв в заброшенную мегаструктуру, Пи быстро осознаёт, что это задание будет отличаться от всех предыдущих. Она сталкивается с внушительной и пугающей машиной, которая явно не является обычным противником.

Геймплей сочетает в себе элементы экшена, платформинга и головоломок, напоминая классические игры серии Prince of Persia. Во время прохождения придётся исследовать таинственные локации мегаструктуры, преодолевая сложные препятствия, избегая смертельных ловушек и решая загадки. Акробатические способности Пи позволят ей перемещаться по уровням с изяществом и ловкостью, преодолевая, казалось бы, непроходимые участки.