Паркур-экшен MOTORSLICE про битвы с гигантской техникой выходит уже 5 мая

Top Hat Studios и независимая бразильская студия Regular Studio официально объявили дату релиза своего необычного проекта MOTORSLICE. Динамичный 3D-экшен, объединяющий элементы скоростного платформинга и жестокие сражения с многотонными механизмами, выйдет в свет 5 мая 2026 года.

События игры разворачиваются в гнетущем мире колоссальных механических руин. Главная героиня — миловидная девушка по имени Пи, вооруженная мечом-бензопилой. Вместе со своим напарником, сильно поврежденным дроном Орби, она получает приказ добраться до вершины мегаструктуры, по пути стирая в пыль все автономные машины.

Как признаются сами разработчики, при создании проекта они вдохновлялись культовыми сериями Mirror's Edge и Prince of Persia. В основе геймплея лежит беспрерывный и акробатический паркур: Пи умеет ловко скользить, бегать по стенам и совершать огромные прыжки. Ключевой же фишкой перемещения стало движение, давшее игре название — героиня может намертво вонзать визжащую бензопилу в специальные стены, буквально разрезая здание и перемещаясь по отвесным конструкциям вверх или вниз.

Журналисты, которые уже успели ознакомится с превью-версией игры, отмечают хардкорность местных сражений. Чтобы уничтожить боссов, которые представляют собой обезумевшие строительные машины и карьерные экскаваторы, Пи должна взбираться по их броне и распиливать уязвимые места бензопилой. Впечатляет и максимальное погружение — в игре практически полностью отсутствуют классические элементы интерфейса - полоски здоровья или компасы, что заставляет игрока полностью сфокусироваться на окружении и звуковом сопровождении.

Пресса также не могла не отметить массу весьма эксцентричных деталей в духе Тарантино или Гоити Суды. Например, после удачной битвы протагонистка полностью покрывается густым машинным маслом, и если игрок наведет на нее внутриигровую фотокамеру, она начнет смущаться. С другой стороны, MOTORSLICE оказалась неожиданно жестока к ошибкам: если Пи сорвется в пропасть или попадет под ковш противника, её в буквальном смысле разорвет на части.

MOTORSLICE стартует 5 мая сразу на ПК через Steam и GOG, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S.