Паркур-экшен Motorslice вышел на ПК, PS5 и Xbox Series

Компания Top Hat Studios, Inc. в сотрудничестве с разработчиком Regular Studio объявила о выходе Motorslice на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

Motorslice — это приключенческая игра в жанре паркура, рассказывающая о рутинной работе, которая пошла не так. Вдохновлённая сериями Prince of Persia и Mirror’s Edge, игра предлагает вам исследовать бруталистские пейзажи и сражаться с огромными тяжёлыми машинами.

Пройдите по бруталистскому постапокалиптическому миру с плавным геймплеем и участвуйте в захватывающих боевых столкновениях. Вам предстоит использовать свои навыки и ловкость, чтобы найти свой путь в этом пустынном месте.

Играйте за девушку по имени Пи и используйте все доступные ей средства, чтобы выбраться из смертельных ловушек. Бегайте, карабкайтесь, скользите, приседайте, бегайте по стенам, выполняйте трюки и даже используйте бензопилу, чтобы преодолевать невозможные расстояния.