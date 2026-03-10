Паркур среди гигантских машин: MOTORSLICE выйдет на PC уже этой весной

Издатель Top Hat Studios и разработчик Regular Studio объявили, что экшен-приключение MOTORSLICE выйдет на PC уже этой весной. Игра появится в сервисе Steam.

Проект сочетает динамичный паркур, сражения и атмосферу повседневной жизни в необычном мире. Разработчики отмечают, что одним из главных источников вдохновения для игры стала серия Prince of Persia. Игрокам предстоит исследовать странные лиминальные пространства и бруталистские ландшафты, где огромные механические конструкции становятся не только частью окружения, но и противниками.

В центре истории находится девушка по имени «П», выполняющая рутинную работу по уничтожению опасных машин. Очередная миссия приводит её в заброшенную мегаструктуру, где героиня сталкивается с колоссальным и пугающим механизмом. Постепенно становится ясно, что это задание гораздо опаснее и сложнее, чем казалось сначала.

Геймплей MOTORSLICE строится вокруг плавной акробатики: персонаж может бегать по стенам, карабкаться, скользить по поверхностям и использовать окружение для передвижения. Боевая система при этом остаётся крайне жёсткой — героиня легко погибает, но так же быстро может расправиться с противниками. Важную роль играют масштабные битвы с боссами, где необходимо взбираться на гигантские машины и разрушать их изнутри.

Отдельное внимание разработчики уделили визуальному стилю. Игра сочетает пиксельную графику с современным low-poly-подходом, создавая минималистичную, но атмосферную картину мира.