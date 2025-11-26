MotorStorm наконец-то стала играбельной на ПК благодаря RPCS3

Команда RPCS3 объявила, что первая игра MotorStorm стала играбельной на ПК благодаря последней версии RPCS3. Используя последнюю версию этого эмулятора, ПК-геймеры наконец-то могут насладиться этой эксклюзивной гоночной игрой для PS3.

RPCS3 утверждает, что уровни с грязевыми трассами очень нагружают видеокарту. Поэтому не стоит слишком сильно масштабировать игру на видеокартах среднего уровня. Владельцы мощных видеокарт могут добиться этого методом перебора. Существует также патч на 60 кадров в секунду, который вы можете использовать. Изначально игра была заблокирована на 30 кадрах в секунду на PS3. Но теперь вы можете наслаждаться ею с 60 кадрами в секунду на ПК.

Стоит также отметить, что игра работает в Steam Deck. На этом устройстве она работает не идеально, но всё равно доставит удовольствие. Только убедитесь, что частота видеокарты установлена ​​на 1600 МГц для обеспечения стабильной работы. Также следует отключить MSAA и использовать визуальные патчи.

Вы можете скачать последнюю версию RPCS3 с официального сайта.