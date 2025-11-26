MotorStorm наконец-то стала играбельной на ПК благодаря RPCS3

Команда RPCS3 объявила, что первая игра MotorStorm стала играбельной на ПК благодаря последней версии RPCS3. Используя последнюю версию этого эмулятора, ПК-геймеры наконец-то могут насладиться этой эксклюзивной гоночной игрой для PS3.
RPCS3 утверждает, что уровни с грязевыми трассами очень нагружают видеокарту. Поэтому не стоит слишком сильно масштабировать игру на видеокартах среднего уровня. Владельцы мощных видеокарт могут добиться этого методом перебора. Существует также патч на 60 кадров в секунду, который вы можете использовать. Изначально игра была заблокирована на 30 кадрах в секунду на PS3. Но теперь вы можете наслаждаться ею с 60 кадрами в секунду на ПК.
Стоит также отметить, что игра работает в Steam Deck. На этом устройстве она работает не идеально, но всё равно доставит удовольствие. Только убедитесь, что частота видеокарты установлена на 1600 МГц для обеспечения стабильной работы. Также следует отключить MSAA и использовать визуальные патчи.
Вы можете скачать последнюю версию RPCS3 с официального сайта.
Таких гонок сейчас нахватает. Радостно читать, что такая игра теперь хорошо работает на ПК без танцев с бубнами.
Была одна гонка называлась Onrush, от старых разрабов мотошторма, но игра провалилась в продаже игру закрыли разрабов уволили, и порт пк тоже было отменён.
Так что таких игр больше не будет.
советую вот эту гонку относительно недавнюю
А как насчёт Apocalypse??
А тем временем тятя сони говорит это не возможно, а наделе просто не хотят тратить деньги на обратную совместимость, пс4 хоть железо и слабое, но пс5 легко бы потянула ну ток зачем, проще ремастер сделать.