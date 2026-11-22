Энтузиаст под ником keku645 работает над неофициальным ПК-портом гоночной игры MotorStorm: Pacific Rift, первоначально выпущенной для PlayStation 3. Проект получил название MotorStorm: Ashfall и обещает не просто перенести оригинальную игру на компьютеры, но и значительно расширить её возможности.

В отличие от большинства неофициальных портов, MotorStorm: Ashfall предложит ряд функций, отсутствовавших в оригинале. Среди них — поддержка модификаций на Lua, встроенные настройки и возможность выбора языка. Игроки также смогут управлять автомобилями с видом от первого лица, создавать собственное убежище и изменять внешность персонажа.

Особый интерес представляет отдельная версия проекта, которая получит значительно улучшенную графику благодаря использованию графического рендерера Driveclub. Разработчики намерены перенести из этой игры некоторые визуальные технологии, включая обновлённое освещение, улучшенное небо, динамическую погоду, дополнительные эффекты постобработки и анимации вождения.

Одним из наиболее заметных изменений станет реалистичная система дождя. Во время осадков вода будет скапливаться на лобовых стёклах автомобилей, а работающие стеклоочистители смогут удалять её с поверхности, делая гонки более зрелищными.

На этом планы разработчиков не заканчиваются. В дальнейшем команда надеется добавить трассы из MotorStorm: Monument Valley и MotorStorm: Arctic Edge. Среди других запланированных улучшений упоминаются новые шейдеры, тесселяция и система постепенного загрязнения автомобилей грязью и глиной непосредственно во время заездов.

Дата выхода MotorStorm: Ashfall пока не объявлена. Тем не менее автор уже продемонстрировал несколько анимированных изображений актуальной версии проекта, позволяющих оценить направление разработки.