Безумие в джунглях: кооперативный хоррор The Mound: Omen of Cthulhu выйдет 15 июля

Издатель Nacon и разработчик ACE Team объявили дату выхода кооперативного хоррора The Mound: Omen of Cthulhu. Игра появится 15 июля на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Steam.

Проект вдохновлён космическим ужасом Говард Филлипс Лавкрафт и переносит игроков во времена конкистадоров. Команда исследователей отправляется на опасную экспедицию, чтобы собрать сокровища, найти пропавшего человека и раскрыть тайну древней крепости. Однако джунгли скрывают не только богатства, но и кошмарных существ, способных уничтожить отряд.

Каждая экспедиция начинается с формирования группы из четырёх игроков и выбора контракта. Задача команды — исследовать остров, находить ценности и открывать новые территории. При этом времени у искателей приключений немного: чем дольше длится миссия, тем более опасными становятся обитающие в джунглях монстры.

Одной из ключевых механик станет постепенная потеря рассудка. Столкновения с космическими ужасами вызывают галлюцинации: союзники могут выглядеть как чудовища, безопасные поля превращаются в смертельные ловушки, а окружающий мир начинает искажаться. Если же исследователи всё-таки вернутся живыми, их ждет новая миссия от загадочного Эль Капитана — и ещё более опасные тайны.