Игрокам остаётся 9 дней для снижения цены The Mound: Omen of Cthulhu с 15 до 20%

Разработчики грядущего лавкрафтовского приключения The Mound: Omen of Cthulhu объявили, что до долгожданного открытия ворот в проклятые джунгли осталось чуть больше недели. Официальный релиз проекта запланирован на 15 июля 2026 года. В преддверии этого события создатели призвали игровое сообщество объединить усилия для достижения финальной масштабной цели по количеству до 1 000 000 добавлений игры в списки желаемого.

Благодаря высокой активности и поддержке будущих исследователей, проект уже успешно преодолел первые две промежуточные отметки популярности. Это гарантирует всем покупателям получение 15% скидки на покупку игры прямо в момент ее официального выхода. Однако авторы мотивируют фанатов активнее делиться свежим трейлером с друзьями и привлекать к проекту новые команды выживших ради открытия максимальной выгоды.

Если аудитория сумеет общими силами закрыть последнюю планку в цифровом магазине до 15 июля, то стартовая скидка для всего сообщества вырастет до 20%. Сюжетная завязка этой мрачной истории потребует от игроков максимальной ментальной и физической подготовки к встрече с ужасами Ктулху. Игровой процесс завязан на слаженном исследовании опасных аномальных зон, решении древних головоломок и выживании в условиях постоянного психологического давления.