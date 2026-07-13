Игроки смогли выбить 20% скидку на старт The Mound: Omen of Cthulhu набрав 800 тысяч добавлений в желаемое

Разработчики лавкрафтовского проекта официально сообщили о преодолении 3-го важного рубежа в рамках своей предрелизной кампании. Количество добавлений грядущей игры в списки желаемого в цифровом магазине Steam официально превысило отметку в 800 тысяч пользователей. Создатели выразили огромную благодарность сообществу за непрекращающуюся поддержку, участие в плейтестах и активное распространение информации о проекте среди друзей.

Благодаря высокой активности аудитории, игровое сообщество успешно разблокировало специальную праздничную награду. Начиная с официального дня релиза — 15 июля, абсолютно все покупатели смогут приобрести кооперативное приключение с гарантированной 20% стартовой скидкой. Так что цена в 30$ за Standard и 40$ за Deluxe версию будет снижена ещё сильнее. Разработчики отметили, что высокий ажиотаж вокруг игры мотивирует команду, которая с нетерпением ждет запуска первых исследовательских экспедиций вглубь опасных джунглей. К сожалению до миллиона и 25% скидки игра не дотянет с учётом того, что до релиза остался всего 1 день.

Игровой процесс проекта заставит участников столкнуться с древними мистическими ужасами Ктулху и заняться поиском утерянных сокровищ в экстремальных условиях. Игрокам предстоит тщательно планировать каждый шаг своих подопечных, бороться за выживание членов экипажа и искать способы вернуться обратно живыми. Полноценный релиз хоррора состоится уже через два дня, а пока авторы призывают игроков морально готовиться к грядущим экспедициям.