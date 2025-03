Конкистадоры сталкиваются с элдрическим ужасом в дебютном трейлере кооперативного хоррора The Mound: Omen of Cthulhu

Издательство Nacon и разработчик ACE Team анонсировали кооперативную хоррор-игру The Mound: Omen of Cthulhu, которая выйдет в 2025 году для PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam). Это проект от создателей Clash: Artifacts of Chaos и Zeno Clash, который переносит игроков в мир ужаса и безумия.

Вдохновленная новеллой Говарда Ф. Лавкрафта "Курган", игра представляет собой хоррор от первого лица с кооперативным режимом для четырех игроков. Игроки оказываются в роли отряда конкистадоров, отправившихся на поиски древнего подземного города, полного загадочных сокровищ. В тропических джунглях они столкнутся с чудовищами и потусторонними силами, которые угрожают не только их жизни, но и разуму.

The Mound: Omen of Cthulhu обещает захватывающее исследование и выживание, где единственная возможность выжить – это командная работа.