Кооперативное безумие по Лавкрафту: вышел большой обзорный геймплейный трейлер хоррора The Mound: Omen of Cthulhu

Издательство Nacon и студия ACE Team представили подробный разбор игрового процесса кооперативного шутера-хоррора The Mound: Omen of Cthulhu. Выход проекта запланирован на 15 июля 2026 года для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Сюжет игры вдохновлен повестью Говарда Лавкрафта «Курган» и переносит команду до четырех человек в проклятые джунгли Нового Света XVI века. Опубликованный ролик детально раскрывает ключевые элементы геймплея: от подготовки экипировки на исследовательском галеоне до вылазок на берег за сокровищами.

Главной особенностью хоррора станет механика искажения рассудка под влиянием мистических сил. По мере продвижения вглубь лесов у персонажей начнутся паранойя и галлюцинации, которые заставят игроков сомневаться в реальности происходящего и в собственных товарищах по отряду.