Лавкрафтовский хоррор The Mound: Omen of Cthulhu получил рекордную скидку 35% в Steam

Любителям кооперативных хорроров представилась возможность пополнить свою библиотеку ещё одной мрачной игрой. The Mound: Omen of Cthulhu от студии ACE Team получила рекордную скидку 35% в Steam.

Вышедшая 15 июля 2026 года игра переносит пользователей в эпоху конкистадоров, где отряду из четырёх исследователей предстоит отправиться в проклятые джунгли на поиски легендарных сокровищ. Однако вместо несметных богатств путешественников поджидают чудовищные создания, смертельные ловушки и необъяснимые явления, вдохновлённые произведениями Говарда Лавкрафта.

Главной особенностью The Mound: Omen of Cthulhu стала система безумия, которая постепенно искажает восприятие окружающего мира. Игроки могут столкнуться с галлюцинациями и потерять способность отличать реальность от иллюзий, что особенно осложняет совместное прохождение.

С момента релиза разработчики выпустили несколько обновлений, улучшили производительность, переработали отдельные элементы боевой системы и расширили игровой контент. В частности, крупное хэллоуинское обновление Cult of Tsathoggua добавило новые испытания и опасности.

Впервые достигшая 35% скидка распространяется на стандартное издание игры. Аттракцион невиданной щедрости завершится 26 ноября.