Представлен трейлер игрового процесса The Mound: Omen of Cthulhu

Вышел геймплейный трейлер игры The Mound: Omen of Cthulhu, который привлек внимание поклонников жанра. Трейлер демонстрирует мрачную атмосферу и уникальный художественный стиль, характерный для произведений Говарда Лавкрафта. Игроков ждут захватывающие сражения с ужасами, исследование таинственных локаций и решение головоломок, связанных с мифами о Ктулху.



В трейлере показаны различные аспекты игрового процесса, включая систему боя и взаимодействие с окружающим миром. Также были продемонстрированы персонажи и враги, что дает представление о разнообразии контента. Разработчики обещают глубокую сюжетную линию, основанную на классических произведениях ужасов, что делает игру интересной как для фанатов Лавкрафта, так и для новых игроков.



Дата выхода и платформы, на которых будет доступна игра, пока не объявлены, но трейлер уже создал значительный интерес в сообществе геймеров.