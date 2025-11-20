ЧАТ ИГРЫ
The Mound: Omen of Cthulhu 2026 г.
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Кооператив
7.4 7 оценок

Представлен трейлер игрового процесса The Mound: Omen of Cthulhu

TheSkoofLord TheSkoofLord

Вышел геймплейный трейлер игры The Mound: Omen of Cthulhu, который привлек внимание поклонников жанра. Трейлер демонстрирует мрачную атмосферу и уникальный художественный стиль, характерный для произведений Говарда Лавкрафта. Игроков ждут захватывающие сражения с ужасами, исследование таинственных локаций и решение головоломок, связанных с мифами о Ктулху.

В трейлере показаны различные аспекты игрового процесса, включая систему боя и взаимодействие с окружающим миром. Также были продемонстрированы персонажи и враги, что дает представление о разнообразии контента. Разработчики обещают глубокую сюжетную линию, основанную на классических произведениях ужасов, что делает игру интересной как для фанатов Лавкрафта, так и для новых игроков.

Дата выхода и платформы, на которых будет доступна игра, пока не объявлены, но трейлер уже создал значительный интерес в сообществе геймеров.

Комментарии:  1
WerGC

после отличного Hell is Us nacon снова в ударе,кооперативка в сетинге ктулху выглядит интересно