Разработчики из ACE Team выпустили демоверсию кооперативного хоррора The Mound: Omen of Cthulhu в Steam

Студия ACE Team совместно с издательством Nacon выпустила демоверсию кооперативного экшен-хоррора The Mound: Omen of Cthulhu в рамках фестиваля Steam Next Fest. Ознакомительная версия игры будет доступна пользователям ограниченное время до окончания мероприятия 22 июня 2026 года.

Действие The Mound: Omen of Cthulhu разворачивается в эпоху великих географических открытий в 17 веке. Игрокам предстоит взять на себя роль исследователей, которые отправляются в проклятые джунгли на поиски древних сокровищ. Проект вдохновлен творчеством писателя Говарда Лавкрафта, в частности его повести Курган. Разработчики перенесли действие в исторический сеттинг, чтобы столкнуть религиозные и научные убеждения конкистадоров того времени с неизведанными космическими ужасами.

Игровой процесс ориентирован на совместное прохождение группой до 4 человек. Перед началом каждой вылазки участники экспедиции собираются на борту корабля-галеона, который служит безопасной базой. Там игроки могут подписать контракт с капитаном, распределить между собой доступное снаряжение и оружие, а также выбрать конкретную область для исследования. Снаряжение включает исторически достоверное оружие вроде фитильных аркебуз 16 века и арбалетов, а также особые артефакты, помогающие в поиске ценностей.

Исследование джунглей сопряжено с постоянной опасностью, так как окружение активно реагирует на действия игроков. Излишний шум и разрушение растительности привлекают внимание местных чудовищ. Разработчики отмечают, что при создании лесного массива они вдохновлялись древними влажными лесами Южной Америки, придав им мрачную лавкрафтовскую атмосферу. Погода также влияет на игровой процесс, поскольку сильный дождь может затушить фитиль аркебузы, сделав огнестрельное оружие временно бесполезным.

Одной из ключевых механик игры является глубокая система безумия. По мере получения урона и столкновения с ужасами джунглей уровень рассудка персонажей падает, что приводит к искажению восприятия реальности. Игроки начинают видеть галлюцинации, скрывающие ловушки или превращающие союзников в монстров в глазах друг друга. Если вовремя не воскресить погибшего напарника, он превратится в агрессивного живого мертвеца, который начнет охоту на выживших членов отряда.

В представленной демоверсии пользователям доступны 5 фортов для исследования, а также основные геймплейные циклы, включая подготовку на корабле и зачистку локаций. Разработчики из ACE Team используют этот период для сбора отзывов перед финальной полировкой проекта. Полноценный релиз The Mound: Omen of Cthulhu запланирован на 15 июля 2026 года. Игра выйдет на персональных компьютерах, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X S.