Состоялся релиз кооперативного хоррора The Mound: Omen of Cthulhu на ПК и консолях

Студия ACE Team совместно с издательством официально выпустила свой новый амбициозный проект в полноценный релиз. В честь этого события разработчики опубликовали официальный релизный трейлер, демонстрирующий мрачную атмосферу и ключевые элементы игрового процесса. Игра, вдохновленная гнетущими произведениями Говарда Филлипса Лавкрафта, уже доступна для приобретения на персональных компьютерах в сервисе Steam, EGS, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Главной особенностью игрового процесса хоррора стала продвинутая система безумия, которая напрямую влияет на восприятие окружающего мира. Непредсказуемые мистические угрозы будут регулярно искажать чувства персонажей, размывая грань между реальностью и опасными иллюзиями. Из-за этого внутри исследовательской группы начнет стремительно расти паранойя, а сами игроки довольно быстро перестанут доверять тому, что они видят на экране и слышат в своих наушниках.

Проект предлагает пользователям объединиться в команды до четырех человек в рамках полноценного совместного кооперативного режима для поиска скрытых сокровищ. В этих проклятых лавкрафтовских джунглях смертоносная опасность подстерегает исследователей на каждом шагу, а жуткие монстры способны буквально изменять саму реальность вокруг выживших. Чтобы успешно завершить экспедицию, геймерам придется постоянно заботиться о сохранении ясного рассудка своих подопечных и пытаться укротить флору и фауну до того, как она их полностью уничтожит.